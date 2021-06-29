Мир
 
Последние новости
Песков ответил на вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса
Гинцбург заявил об опасности легкой формы COVID-19 при индийском штамме
Глава центра Гамалеи назвал срок вакцинации большей части россиян
Турист заблудился в горах и восемь дней питался ягодами
Соратники потребовали защитить задержанную в Дагестане чеченку
Названа доля полностью вакцинированных россиян
Бывшему президенту ЮАР дали 15 месяцев тюрьмы
Задержан подозреваемый в нападении на съемочную группу ВГТРК
Ученый усомнился в версии США о микроволновых атаках России на госслужащих
Москвичи стали массово находить на улицах автомобильные номера 
Новости партнеров
Прослушать новость

Обама обвинил Трампа в нарушении основного принципа демократии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jim Bourg / Reuters

Бывший президент США Барак Обама обвинил своего преемника, 45-го президента США Дональда Трампа, в нарушении основного принципа демократии, когда тот отказался признать свое поражение на прошлогодних выборах. Об этом сообщает издание The Guardian.

Выступая на виртуальном сборе средств, Обама заявил, что утверждения Трампа подорвали легитимность выборов в США и привели к антидемократическим действиям — попыткам подавить голосование.

«Что мы увидели: мой преемник, бывший президент, нарушил основной принцип, согласно которому подсчитываются голоса, а затем объявляется победитель — он придумал и распространял ерунду», — сказал демократ.

Обама предупредил, что оспаривание результатов американских выборов может привести к делегитимации демократии.

Ранее в июне Трамп назвал выборы президента 2020 года преступлением века. «На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи. (...) 3 ноября было позором, 3 ноября вечером выборы закончились, а потом стало что-то происходить», — добавил экс-лидер.

Трамп и его сторонники неоднократно заявляли о фальсификациях на выборах президента, однако около полусотни американских судов, в том числе Верховный суд США, отвергли их доводы.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Obama: Trump broke ‘core tenet’ of democracy with ‘bunch of hooey’ over election
Трамп обвинил Россию в унижении США при Байдене
Стало известно о требовании Трампа расколоть черепа протестующих