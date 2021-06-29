Обама обвинил Трампа в нарушении основного принципа демократии

Бывший президент США Барак Обама обвинил своего преемника, 45-го президента США Дональда Трампа, в нарушении основного принципа демократии, когда тот отказался признать свое поражение на прошлогодних выборах. Об этом сообщает издание The Guardian.

Выступая на виртуальном сборе средств, Обама заявил, что утверждения Трампа подорвали легитимность выборов в США и привели к антидемократическим действиям — попыткам подавить голосование.

«Что мы увидели: мой преемник, бывший президент, нарушил основной принцип, согласно которому подсчитываются голоса, а затем объявляется победитель — он придумал и распространял ерунду», — сказал демократ.

Обама предупредил, что оспаривание результатов американских выборов может привести к делегитимации демократии.

Ранее в июне Трамп назвал выборы президента 2020 года преступлением века. «На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи. (...) 3 ноября было позором, 3 ноября вечером выборы закончились, а потом стало что-то происходить», — добавил экс-лидер.

Трамп и его сторонники неоднократно заявляли о фальсификациях на выборах президента, однако около полусотни американских судов, в том числе Верховный суд США, отвергли их доводы.

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