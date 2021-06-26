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Стало известно о требовании Трампа расколоть черепа протестующих

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Фото: Mathieu Lewis-Rolland / REUTERS

Во время погромов в американских городах тогдашний президент Дональд Трамп в резких высказываниях обсуждал ситуацию со своими помощниками. Об этом пишет журналист The Wall Street Journal Майкл Бендер, чья книга «Честно говоря, мы победили на этих выборах: история изнутри о том, как проиграл Трамп» готовится поступить на полки магазинов, сообщает CNN.

Репортер выяснил, что Трамп, комментируя видео с разгоном демонстраций, говорил в Овальном кабинете, что с протестующими надо поступать как можно жестче. «Вот как вы должны обращаться с этими людьми. Расколоть им черепа!», — говорил он, показывая стычки активистов движения Black Lives Matter с полицейскими в Портленде и Сиэтле.

Также он в какой-то момент потребовал «просто стрелять» в людей. Выслушав возражения, он «смягчил» свои требования, предположив, что силовики могли бы открывать огонь по ногам протестующих, «но все равно быть с ними пожестче».

25 мая 2020 года в Миннеаполисе сотрудник полиции Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина. Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. 26 июня Шовина приговорили к 22 годам тюрьмы.

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