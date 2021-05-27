Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром

Полиция американского Портленда поднялась по тревоге после того, как участвующие в акциях в годовщину смерти чернокожего американца Джорджа Флойда устроили погром на городских улицах. Об этом сообщает местное издание Willamette Week.

Протестующие разгромили витрины более чем 10 магазинов и заведений, а также разбили окна в городской администрации. Речь идет о группе из примерно 200 человек, примерно половина из которых была одета в черные вещи и скрывала лицо, как это свойственно анархистам «черного блока». Они также переворачивали контейнеры с мусором и оставляли на стенах граффити с анархистскими лозунгами.

На следующий день стало известно, что полиция задержала четверых человек. Одному из них предъявлено обвинение в попытке поджога: он придвинул мусорный бак к зданию местного центра юстиции и поджег его содержимое.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден встретился с семьей Джорджа Флойда в годовщину его гибели.

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В тот же день сообщалось, что журналист Филип Краутер (Philip Crowther) записывал репортаж в день годовщины гибели Флойда, когда на фоне послышалась стрельба и съемки пришлось прекратить. По сообщениям журналиста, он услышал около 30 выстрелов и увидел, как пуля разбила витрину окна.

25 мая 2020 года в Миннеаполисе сотрудник полиции Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина. Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные признали Шовина виновным в преступлении, ему грозит до 40 лет тюрьмы.