Учителя в США отстранили от занятий за мат в адрес Джорджа Флойда

Учитель естественных наук средней школы из американского штата Нью-Джерси Говард Злоткин (Howard Zlotkin) был отстранен от занятий за ненормативную лексику в адрес Джорджа Флойда во время урока. Об этом сообщает The Guardian.

Матерная речь учителя попала на запись. На ней слышно, что именно Злоткин говорил о Флойде и движении Black Lives Matter во время онлайн-урока, темой которого должно было быть обсуждение изменения климата.

На записи слышно, что учитель, употребляя ненормативную лексику, назвал Флойда преступником, которого «арестовали и убили, потому что он не подчинился». Также он с помощью мата описал свое негодование по поводу того, что из Флойда сделали «героя».

«Комментарии, которые были сделаны, очень предвзятые. Ему не следовало вести подобные дискуссии с детьми — это не имело никакого отношения к предмету в классе», — описал ситуацию школьный наблюдатель Франклин Уолкер (Franklin Walker). Он добавил, что полиция округа проведет расследование, содержали ли высказывания учителя мотивы для разжигание ненависти.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Бывший полицейский Дерек Шовин (Derek Chauvin) был признан виновным в убийстве Флойда.