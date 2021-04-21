Байден отреагировал на приговор по делу Джорджа Флойда

Президент США Джо Байден отреагировал на приговор по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Его слова передает РИА Новости и ТАСС.

«Это может стать гигантским шагом вперед к справедливости в Америке», — заявил он. Во время беседы с братом погибшего Байден назвал приговор Шовину справедливым и важным.

Американский лидер добавил, что «никто не должен быть превыше закона». «И сегодняшний вердикт посылает этот сигнал. Но этого недостаточно», — сказал он, призвав к реформе полиции, которая впредь не допустила бы подобных злоупотреблений.

Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор будет оглашен примерно через восемь недель.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.