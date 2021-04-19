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Свиную голову подбросили к дому свидетеля по делу Джорджа Флойда

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Фото: Court TV / AP

К дому бывшего полицейского, который выступил свидетелем по резонансному делу Джорджа Флойда, подбросили свиную голову. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Бэрри Бродд выступил в суде в защиту полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве чернокожего Флойда во время задержания. После этого неизвестные подкинули свиную голову к дому в Калифорнии, где несколько лет назад жил Бродд. Сейчас там живут другие люди, однако полиция связывает инцидент с показаниями бывшего полицейского по резонансному делу.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.

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