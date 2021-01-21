В Портленде и Сиэтле прошли беспорядки после инаугурации Байдена

В Портленде и Сиэтле прошли беспорядки после инаугурации нового президента США Джо Байдена. Кадрами с места событий поделились в соцсетях очевидцы и участники протестных акций.

По информации Fox News, зачинщиками беспорядков в Портленде стали представители движения «Антифа». На роликах видно, как они выбивают окна и наносят граффити на здание местного офиса Демократической партии. По информации полицейского департамента города, после инцидента восемь человек были арестованы за порчу частного имущества.

Полиция также сообщила, что другая группа протестующих напала на здание иммиграционной и таможенной службы США в Портленде. Судя по видео очевидцев, правоохранители использовали слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В Сиэтле протестующие сожгли американский флаг и разгромили несколько зданий в центральной части города, включая магазин Amazon и здание городского суда. Полиция сообщает о как минимум двух задержанных. По информации Fox News, участники беспорядков выступали за ликвидацию иммиграционной и таможенной службы США в Портленде, а также против Байдена и правоохранительных органов.

Вся галерея ««Демократия восторжествовала»» Продолжить Сотрудники служб безопасности в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена Фото: Jonathan Ernst / Reuters 1 /13

Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент Майк Пенс. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».