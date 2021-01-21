Мир
 
Последние новости
Минздрав изменил температуру хранения вакцины «Спутник V»
В Комитете солдатских матерей отреагировали на приговор рядовому Шамсутдинову
«Парящее» после мощного снегопада Черное море попало на видео
В России подсчитали безработных
Миру внезапно понадобился российский уголь
Камала Харрис не смогла переехать в новую резиденцию из-за ремонта
Google отключит сообщения на смартфонах Huawei
«Трэш-стримеров» предложили сажать в тюрьму на пять лет за трансляции
Кокорин согласился перейти в итальянский клуб
Диетолог раскрыл секреты долголетия
Новости партнеров
Прослушать новость

В Портленде и Сиэтле прошли беспорядки после инаугурации Байдена

Перейти в «Мою Ленту»

В Портленде и Сиэтле прошли беспорядки после инаугурации нового президента США Джо Байдена. Кадрами с места событий поделились в соцсетях очевидцы и участники протестных акций.

По информации Fox News, зачинщиками беспорядков в Портленде стали представители движения «Антифа». На роликах видно, как они выбивают окна и наносят граффити на здание местного офиса Демократической партии. По информации полицейского департамента города, после инцидента восемь человек были арестованы за порчу частного имущества.

Полиция также сообщила, что другая группа протестующих напала на здание иммиграционной и таможенной службы США в Портленде. Судя по видео очевидцев, правоохранители использовали слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В Сиэтле протестующие сожгли американский флаг и разгромили несколько зданий в центральной части города, включая магазин Amazon и здание городского суда. Полиция сообщает о как минимум двух задержанных. По информации Fox News, участники беспорядков выступали за ликвидацию иммиграционной и таможенной службы США в Портленде, а также против Байдена и правоохранительных органов.

Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент Майк Пенс. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
LIVE UPDATES: Anti-Biden Antifa protesters in Portland clash with police, large knife recovered, arrests made
Seattle protesters oppose Biden and police, vandalize buildings, cause other damage: reports
Байден пообещал стать президентом для всей Америки
Байден стал 46-м президентом США