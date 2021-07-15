Стало известно о возможной подготовке Трампом госпереворота в преддверии выборов

Экс-президент США Дональд Трамп планировал совершить переворот поле поражения на президентских выборах. Об этом говорится в книге журналистов Washington Post Кэрол Леонниг и Филипа Ракера «Я один могу это исправить» («I alone can fix it»), выход которой запланирован на следующую неделю. Отрывок из книги приводит CNN.

По данным авторов, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Марк Милли готовился к тому, что Дональд Трамп и его союзники могут предпринять попытку удержаться у власти насильственным путем. Сообщается, что незадолго до выборов он и другие высокопоставленные американские чиновники массово подали в отставку вместо того, чтобы выполнять приказы президента, которые они считали незаконными, необдуманными или опасными. Таким образом они надеялись вразумить Трампа и остановить его.

Авторы также пишут, что Милли якобы предчувствовал, что может произойти попытка госпереворота, разговаривал на эту тему с друзьями, законодателями и коллегами — и даже в неофициальном порядке договаривался с другими американскими военачальниками о том, как им действовать в случае, если экс-президент попытается остаться у власти.

Отмечается также, что в последние месяца президентства Трампа Милли рассматривал главу государства как «классического авторитарного лидера, которому нечего терять». Генерал часто видел параллели между риторикой Адольфа Гитлера и заявлениями Трампа о фальсификации выборов, а также сам неоднократно делал отсылки к предвоенным событиям в Германии. К примеру, после одного из митингов Трампа Милли якобы заявил, что опасается появления американского аналога "коричневорубашечников на улицах.

Выборы президента в США прошли 3 ноября 2020 года, победу одержал действующий глава Белого дома Джо Байден, а 20 января состоялась его инаугурация. Дональд Трамп результаты выборов не признал. 6 января сторонники республиканца ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила участницу манифестации.