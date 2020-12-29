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Пентагон опроверг слова Байдена о препятствиях при передаче власти

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер опроверг слова избранного президента США Джо Байдена о препятствиях при передаче власти. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ведомство предпринимает все возможные усилия в рамках процесса передачи полномочий новой администрации. Миллер отметил, что Пентагон продолжает планировать дополнительные встречи на оставшееся время переходного периода.

«Усилия министерства обороны уже превосходят аналогичные усилия предыдущих администраций», — сказал Миллер.

Ранее Байден пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Пентагона. «В некоторых ведомствах нам шли навстречу, но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия», — заявил политик.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Действующий американский лидер Дональд Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

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