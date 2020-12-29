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Байден пообещал отменить введенные Трампом ограничения против мигрантов

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Фото: Mike Segar / Reuters

Избранный президент США Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам доложили о том, какие шаги мы должны предпринять, чтобы расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе. Мы будем работать целенаправленно, усердно и ответственно, чтобы откатить ограничения Трампа, с первого дня», — заявил Байден.

Политик отметил, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. В конце марта стало известно, что из Центральной Америки к США выдвинулся новый караван мигрантов. Он насчитывает 1,2 тысячи человек.

Cтроительство стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Ради него он успел ввести чрезвычайное положение и перенаправить военные расходы, однако 25 мая стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны США.

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