Украине предрекли опасное положение из-за «Северного потока-2»

Эксперты нефтегазового рынка предрекли опасное положение на Украине из-за потери энергетической безопасности после полного запуска «Северного потока-2». Мнение специалистов приводит «Радиоточка НСН».

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев пояснил , что состояние украинской газотранспортной системы (ГТС) «очень плохое», несмотря на то, что за ней следят специалисты из Европы. Компрессорные станции сильно изношены и устарели, а иностранные инвестиции, выделенные на ремонт, разворовали.

«Это значит, что затраты на перекачку энергии по территории Украины для России совершенно фантастические: тарифы в 2,5 раза выше нормальных европейских и российских. Нужно понимать, что речь идет о бизнесе, хозяйствующих субъектах, а не о политических решениях, которые покрывают нерациональные затраты. Украина пойти на это не может не только из-за технического состояния ГТС, но и, соответственно, потерь газа», — высказался Танкаев.

Бывший министр экономики Украины Сергей Терехин заявил, что Украине надо беспокоиться не о прибыли, а о политической безопасности страны. «Украину заботит то, что в связи с потерей важности главного транзитного пути газа из России в Евросоюз возникают проблемы, связанные с политической безопасностью. Нет факторов сдерживания для идей Кремля по поводу чего-то там на Украине. Теперь у России есть несколько альтернатив – поставлять газ в Южную Европу через "Турецкий поток", в Северную Европу – через "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Роль "исторического" центрального газопровода падает, и сдерживать "имперские идеи" российских властей будет сложнее. Поэтому тут речь идет не о деньгах, а об общей безопасности Украины», — сказал Терехин.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал основную проблему для страны после запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, это вопрос обеспечения энергетической безопасности. Он отметил, что в настоящее время сохраняющийся транзит «связывает руки» России.