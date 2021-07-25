На Украине назвали основную проблему после запуска «Северного потока-2»

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24» назвал основную проблему для страны после запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, это вопрос обеспечения энергетической безопасности.

Он отметил, что в настоящее время сохраняющий транзит «связывает руки» России. «Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность», — подчеркнул Макогон.

Глава «Оператора ГТС Украины» раскритиковал сделку между США и Германией относительно «Северного потока-2». Он отметил, что это больше декларация, в переговорах о принятии которой, к тому же, не участвовал Киев, и добавил, что не увидел в документе предпосылок к сохранению транзита.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал «наипростейший сценарий» спасения украинской газотранспортной системы. По его словам, в условиях достройки трубопровода «Северный поток-2» Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы необходимо стать «газовым хабом» Европы. Он добавил, что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества газа.

