«Газпром» ответил на претензии Киева о неприемлемых условиях транзита газа

«Газпром» ответил на претензии Украины относительно транзита российского газа. В компании заявили, что предложение о закупках адресовалось не Киеву, а европейским партнерам, передает РБК.

Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким Газпром

В «Газпроме» добавили, что речь идет о транзите газа через украинскую территорию согласно новым контрактам с Европой после 2024 года в свете того, что ЕС намеревается отказаться от использования углеводородов в качестве источника энергии.

С чего все началось

22 июля глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» готов увеличить объем транзита газа через Украину после окончания контракта в 2024 году. Он отметил, что эти вопросы должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подчеркнул, что предложения по сохранению транзита в обмен на невыгодную закупку российского газа неприемлемы.

И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на пять миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит Юрий Витренко Фото: Нафтогаз

По словам Витренко, на данный момент Киев тратит меньше денег на импортированный газ, чем получает за транзит, поэтому сейчас государство в плюсе и пополняет свой бюджет. Он добавил, что Украине не нужны договоренности, которые будут выводить средства из страны в Россию.

Оценка претензий Киева в России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк оценил претензии Украины относительно транзита газа. По его словам, они обусловлены «политическими соображениями», передает RT.

По факту решение США и Германии в отношении "Северного потока — 2" выставляет Украину в неблагоприятном свете. Самая большая отдушина — это снова критиковать позицию России, которая, кстати, является крайне конструктивной Никита Данюк

Данюк отметил, что заключенный до 2024 года контракт на транзит может быть продлен, однако на рыночных условиях. Он подчеркнул, что для дальнейшего сотрудничества в газовой сфере Украине предстоит поменять свою позицию на «максимально конструктивную».

Реакция на сделку Германии и США по «Северному потоку-2»

Украина также потребовала ввести санкции против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», и других компаний, связанных с проектом. Витренко заявил, что Киев внимательно ознакомился с текстом сделки между Германией и США, однако в ней не решены проблемы в области безопасности. По мнению главы «Нафтогаза», Россия будет продолжать давление и использовать газовые ресурсы в качестве геополитического оружия.

Сделка по «Северному потоку», в том числе, предполагает, что Берлин будет содействовать продлению газового контракта с Москвой после 2024 года как минимум на 10 лет. Таким образом «Газпром» не сможет полностью отказаться от транзита через украинскую территорию. Кроме того, стороны пообещали ввести санкции, если Россия начнет использовать энергоресурсы для политического и экономического воздействия на другие страны.

Украина ищет пути решения

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал «наипростейший сценарий» спасения украинской газотранспортной системы (ГТС). По его словам, в условиях достройки трубопровода «Северный поток-2» Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы необходимо стать «газовым хабом» Европы. Он добавил, что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества газа.

Депутат Верховной Рады Ирина Верещук заявила, что сближение Украины с НАТО может стать определенной компенсацией за запуск «Северного потока-2». Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обратился к Конгрессу США за поддержкой в борьбе с запуском газопровода в эксплуатацию. По его словам, Украина имеет мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку, а инструменты для борьбы по-прежнему есть.

