Украина заявила о неприемлемых предложениях «Газпрома» по закупкам газа

Предложения «Газпрома» по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодную закупку российского газа неприемлемы. Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, который сказал о готовности увеличить транзит газа через страну при дополнительных закупках газа у России.

«И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на пять миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит», — сказал Витренко.

Он добавил, что Украине не нужны договоренности, которые выводят из страны деньги в Россию. По словам Витренко, на данный момент государство тратит меньше на импортированный газ, чем получает за транзит.

«Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет», — сказал он. Витренко добавил, что нужно тщательно анализировать обещания российской стороны.

Ранее в Кремле раскрыли подробности переговоров о транзите газа через Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры «коммерческими», когда отвечал на вопрос, планируются ли телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

