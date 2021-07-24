Эксперт назвал плюсы «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» позволит экономить на издержках поставок российского газа через Украину, а также увеличит выручку от продажи топлива в Европу. Такие плюсы газопровода назвал в разговоре с «Известиями» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Как указал Тузов, еще с 2005 года издержки поставок газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) начали расти, и Украина потеряла позицию стабильного партнера по транзиту. По мнению эксперта, «Северный поток-2» позволит урезать эти издержки.

Также он отметил, что Европа нуждается в больших объемах газа, поэтому «Газпром» будет продолжать транзит через «Турецкий поток», а «Северный поток-2» поможет еще больше увеличить мощность поставок. Такие объемы газа позволят Европе перейти к углеродной нейтральности, так как она будет получать дешевое экономичное топливо.

«Но наличие альтернативных вариантов транзита газа позволит договариваться со странами, которым "Газпром" сейчас платит за транзит, на лучших условиях», — пояснил Тузов. Он добавил, что Россия также снимет политические риски с транзита газа через Украину и Польшу, что поможет нарастить прибыль с продажи.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.