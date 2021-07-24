В Совфеде оценили украинский план спасения ГТС страны

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил украинский план спасения газотранспортной системы (ГТС) страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что единственный вариант для Киева спасти свою ГТС — договориться с Москвой, «причем без конфронтации и истерик». По мнению политика, пока Киев этого не сделает, он так и будет «бить пенальти в собственные ворота».

«Нет у украинской ГТС глобального потенциала, нет к ней и интереса за пределами Восточной Европы. Причем и там он становится все слабее по мере появления новых газовых ниток в рамках Южного потока и перспективы вступления в действие Северного потока-2», — написал Пушков.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал «наипростейший сценарий» спасения украинской ГТС. По его словам, в условиях достройки трубопровода «Северный поток-2» Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы необходимо стать «газовым хабом» Европы. Он добавил, что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества газа.