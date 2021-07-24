Американский журналиcт объяснил поражение США в вопросе «Северного потока-2»

Журналист американского издания Newsweek Джош Хаммер объяснил, почему США проиграли в вопросе «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, бывший президент США Дональд Трамп, проводя «ястребиную» политику по отношению к России, выступил против «Северного потока-2» и ввел жесткие санкции, чтобы остановить строительство газопровода в Германию. Однако когда к власти пришел Джо Байден, его администрация одобрила реализацию проекта, — в этом обозреватель видит ошибку Америки.

«[Канцлер Германии Ангела] Меркель, несомненно, довольна таким исходом, и нет человека счастливее [президента России Владимира] Путина», — написал Хаммер.

Он добавил, что нынешняя позиция Вашингтона дает Москве возможность помешать США в реализации экспорта природного газа. По мнению обозревателя, из-за решения администрации Байдена Москва также сможет поставить Европу в энергетическую зависимость.

Хаммер заявил, что американский президент заключил соглашение с ФРГ для того, чтобы дать Берлину очередную геополитическую победу и успокоить Ангелу Меркель.

Ранее республиканцы в США поспорили из-за «Северного потока-2». Как отметил директор Фонда изучения США при МГУ Юрий Рогалев, в Республиканскую партию входит 50 штатов, у которых разные интересы. Он заявил, что внутри партии нет единства по вопросу российского газопровода в Германию.