Газ в Европе рекордно подорожал

Цены на газ в Европе взлетели на споте до почти 500 долларов за тысячу кубометров. Как отмечает «Интерфакс», это произошло на фоне низкого уровня запасов в хранилищах Европы и снижающихся поставок сжиженного природного газа (СПГ).

В частности, спотовые цены побили исторический рекорд на хабе TTF в Нидерландах, где стоимость тысячи кубометров за день выросла на 5 процентов и составила 484 доллара. В то же время наблюдается подорожание СПГ в Азии. Сентябрьский фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM достиг 529 долларов за тысячу кубометров, а самый дорогой контракт будущей зимы — на февраль 2022 года — стоит 570 долларов.

По оценке аналитика по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова, снижения цен не стоит ждать до запуска «Северного потока-2», сообщает «Коммерсант». Первые коммерческие поставки по первой нитке могут начаться в октябре 2021 года.

В июне цены на газ в Европе взлетели из-за жары на споте до 363 долларов за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с начала марта 2018 года. Средняя цена контракта «на день вперед» на TTF с начала 2021 года составила уже 264 доллара за тысячу кубометров. В бюджет «Газпрома» на текущий год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов за тысячу кубов.