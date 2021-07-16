Экспорт «Газпрома» приблизился к историческому рекорду

«Газпром» за шесть с половиной месяцев 2021 года увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья до 107,5 миллиарда кубометров газа. Так компания приблизилась к историческому рекорду, установленному в тот же период в 2018 году, когда поставки достигали 108,9 миллиарда кубометров. На годовом уровне рост составил 24,3 процента. Об этом «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале.

Заметнее всего увеличены поставки в Румынию, на 294,8 процента, и Турцию — более чем на 205 процентов, а также в Сербию (на 123,5 процента), Германию (на 43,3 процента), Болгарию (на 44,1 процента), Грецию (на 21,3 процента). Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» также продолжают увеличиваться.

Общая добыча с начала года до середины июля составила 278,8 миллиарда кубометров газа, что на 17,9 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го. Поставки на внутренний рынок выросли на 15,5 процента.

В «Газпроме» также указали, что сейчас в подземных хранилищах Европы запасы газа восстанавливаются крайне медленно. По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 июля восполнено только 22,4 миллиарда кубометров газа, и это всего треть объема, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне.

Расходовать запасы газа европейские города заставила холодная погода, которая стала одной из причин дефицита газа, приведшего к серьезному росту цен. К концу первого полугодия цены на газ в Европе достигли исторического рекорда. Благодаря подорожанию газа и другого сырья России за первые шесть месяцев года удалось добиться роста экспорта, превысив показатели докризисного 2019 года.