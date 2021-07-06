«Газпром» стал самой дорогой компанией России, свидетельствуют данные Московской биржи. Его капитализация (совокупная рыночная стоимость акций) приблизилась к семи триллионам рублей.

На момент публикации рыночная стоимость «Газпрома» равнялась 6,917 триллиона рублей. Одна акция стоила 294,95 рубля. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 1,33 процента, или 3,87 рубля.

Таким образом, компания обошла «Сбер», капитализация которого составляет 6,906 триллиона. Акции финансового холдинга на момент публикации торговались по 304,18 рубля. По сравнению с закрытием сессии 5 июля их котировки снизились на 0,92 процента, или на 2,82 рубля.

В ходе торговой сессии 6 июля индекс Московской биржи установил рекорд, достигнув уровня 3900 пунктов. На момент публикации он равнялся 3899,26 пункта.

