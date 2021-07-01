«Газпром» поставил исторический рекорд

«Газпром» по итогам первой половины года увеличил поставки газа до исторически рекордного уровня. Экспорт компании в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 25,7 процента, до 99,9 миллиарда кубометров, говорится в сообщении на сайте холдинга.

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За январь-июнь компания, по предварительным данным, добыла 260,8 миллиарда кубометров газа. Это на 18 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

«Газпром» увеличил поставки газа в Турцию (на 209,3 процента), Германию (на 43,4 процента), Италию (на 14,1 процента), Францию (на 15,1 процента), Румынию (на 264 процента), Польшу (на 18,6 процента), Болгарию (на 42,6 процента), Сербию (на 103 процента) и Грецию (на 24 процента). Поставки на внутренний рынок выросли на 16 процентов.

В компании также отметили, что в отдельные дни июня суточная закачка газа в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) показывала минимальные значения за многолетние периоды наблюдений. Так, например, 22 июня она была самой низкой с 2013 года. В целом хранилища Европы к июлю восполнили четверть из отобранных зимой объемов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» снова не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах. Такое решение ставит под угрозу газовый рынок Европы, поскольку цены на топливо в регионе могут стать еще выше.

Европа ранее обрушилась с критикой на «Газпром» из-за нежелания компании увеличивать поставки топлива. «Газпром» назвали оппортунистами.