«Газпром» заработает за счет Украины

Стоимость газа в Европе достигла максимальных значений с 2008 года, пишет «Коммерсантъ». Это случилось благодаря отказу «Газпрома» от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину и позволит концерну заработать за счет соседней страны.

И спотовые цены, формируемые на хабах, и котировки фьючерсов на данный момент преодолели отметку в 415 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа выросла из-за повышенного спроса со стороны трейдеров, которые ожидают скорого сокращения поставок российского газа из-за плановой остановки основных экспортных трубопроводов.

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При этом сохраняющееся на рынке контанго (ситуация, когда цена фьючерсов превышает спотовые котировки, а более дальние фьючерсы торгуются дороже по сравнению с ближними) вынуждает трейдеров запасать топливо в хранилищах, что еще больше повышает спрос.

За последние 13 лет уровень в 400 долларов за тысячу кубометров преодолевался лишь несколько раз и не держался долго. При этом аналитики отмечают, что высокий уровень цен в Европе может привлечь поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), которые до сих предпочитали продавать топливо в азиатские страны.

В настоящее время цены на азиатских хабах равняются 450 долларам за тысячу кубометров, что делает поставки менее выгодными из-за больших расходов на транспортировку. Если такая тенденция сохранится, предложение в Европе может вырасти, что снова спровоцирует снижение цен.