На Украине назвали причины провала в борьбе с «Северным потоком-2»

Экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в статье «Украинской правде» назвал причины провала Украины в борьбе с «Северным потоком-2». По его мнению, это обусловлено потерей Киевом статуса «любимца» США.

Он подчеркнул, что Вашингтон ничего не должен Украине, но активно помогал после майдана именно в силу того, что страна была «любимцем» президента, в тот момент — вице-президента, Соединенных Штатов Джо Байдена. Этот «особый статус» украинцы завоевали приверженностью западному миру и успехами в нескольких «болезненных, но критически важных реформах».

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«Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден — мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», — заявил Коболев.

Экс-глава «Нафтогаза» отметил, что с 2016 году вектор движения Украины изменился, после чего произошла главная ошибка, когда Киев сделал ставку на одну из сторон в американских выборах президента. Он указал, что властям нужно восстановить «особый статус» в Белом доме, чтобы минимизировать влияние «Северного потока-2» на страну.

Коболев добавил, что в настоящее время Украину не ждут на западе, поскольку она является проблемой и угрозой потенциального поражения. Он порекомендовал руководству не искать вариантов политического обмена, поскольку Киеву нечего предложить.

Бывший председатель правления украинской компании заключил, что проигрыш в борьбе за санкции против газопровода продемонстрировал слабость в транзакционной борьбе и назвал единственным выходом реформы, которые позволят снова стать партнером со значимым статусом для США.

Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Киев в условиях достройки «Северного потока-2» должен потребовать у США статус основного союзника вне НАТО. Он выразил уверенность, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом.

