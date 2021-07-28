Украинцам посоветовали «ползти на коленях» к России за газом

Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne допустил дефицит газа на Украине и посоветовал жителям страны «ползти на коленях» к России за топливом. Его слова приводит РИА Новости.

Как считает специалист, украинцы могут остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров. Он напомнил, что Украина уже шесть лет покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы.

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«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа», — подчеркнул Корнейчук. Он отметил, что иначе Украина вообще останется без газа, но об этом власть не говорит и «нагло обманывает».

Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона.

Ранее украинский журналист Максим Минин предрек стране дополнительные сложности с газом из-за соглашения США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2». Он отметил, что Киеву обещают «весьма скромную» финансовую поддержку для «зеленой» энергетики.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». В рамках договоренностей американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор или использования объекта для политического давления, против нее будут введены санкции.