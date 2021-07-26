Аналитики оценили последствия запуска «Северного потока-2»

Аналитики оценили последствия запуска газопровода «Северный поток-2» для России и Европы в беседе с газетой «Известия».

По словам экспертов, завершение строительства трубопровода обеспечит Европе надежное энергоснабжение, а России — сократит издержки транзита. Помимо этого проект станет важным шагом для европейских стран в достижении углеродной нейтральности.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил масштабы эксплуатации «Северного потока-2». По его мнению, морская часть газопровода, скорее всего, будет загружена на полную мощность.

США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2» 21 июля. Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины.

