На Украине передумали разговаривать с Байденом на «повышенных тонах»

Слова председателя украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о необходимости «разговаривать на повышенных тонах» с президентом США Джо Байденом стали следствием его горячего нрава и были продиктованы «заботой о народе». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила его заместитель Евгения Кравчук.

Речь идет о заявлении Арахамии относительно американо-германского соглашения по газопроводу «Северный поток-2». Политик возмутился нежеланием Байдена вводить новые санкции против проекта и указал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон придется разговаривать с ним на «повышенных тонах».

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«Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», — сказала Кравчук. Она подчеркнула, что руководство республики не передумало выстраивать партнерские отношения с США, но при этом ждет уважительного отношения и в свой адрес.

«В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства», — заключила депутат.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления против нее, будут введены санкции.

В ответ на сделку украинские политики обрушились к критикой на США и Германию. Они заявили, что республика так и не получила гарантий своей энергетической безопасности. В частности, бывший президент страны Петр Порошенко счел, что ситуация с «Северным потоком-2» приняла угрожающий характер для всей Европы и пообещал всеми силами бороться за остановку проекта.