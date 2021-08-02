На Украине рассказали о требовании к США из-за «Северного потока-2»

Украинский политический эксперт Тарас Семенюк в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев в условиях достройки «Северного потока-2» должна потребовать у США статус основного союзника вне НАТО.

«Думаю, стратегически вопрос "Северного потока-2" уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», — сказал эксперт.

Материалы по теме Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

Семенюк считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом. «Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы» — отметил он.

По словам эксперта, после запуска «Северного потока-2» якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны на данный момент «уже как использованный материал».

Ранее глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон объяснил, что надежды на остановку газопровода «Северный поток-2» по-прежнему остаются, и связаны они в первую очередь с формой соглашения США и Германии.

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года, однако этому воспрепятствовали санкции со стороны США, из-за которых работу над проектом вынуждены были завершить некоторые европейские компании, в частности, швейцарский владелец трубоукладчика Allseas.