В США объяснили причину отказа Байдена от санкций по «Северному потоку-2»

Отказ президента США Джо Байдена от санкций против российского газопровода «Северный поток-2» связан с защитой американских компаний. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что рестриктивные меры являются обоюдоострым оружием, и другие страны, в частности Китай, могут использовать аналогичные меры воздействия. Также санкции США могут вынудить иностранные компании отказаться от доллара, что сильно ослабит роль США на международной арене.

Ранее компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявила, что он достроен на 99 процентов. Завершение строительства стало возможным после заключения сделки между США и Германией, условия которой предполагают использование газопровода в обмен на продолжение транзита российского газа через территорию Украины, а Берлин и Вашингтон будут совместно добиваться энергетической безопасности Киева.

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года, однако этому воспрепятствовали санкции со стороны США, из-за которых работу над проектом вынуждены были завершить некоторые европейские компании, в частности, швейцарский владелец трубоукладчика Allseas.