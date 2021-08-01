Мир
 
Последние новости
Глава СВР Нарышкин рассказал о предателях в разведке
В России разрешили добычу краснокнижных животных
Звезда TikTok умер от полученных при стрельбе в американском кинотеатре ранений
Финского полицейского уличили в сборе средств для украинских неонацистов
Москвичам пообещали возвращение тепла
В России ужесточили правила выдачи ипотеки
Ученые оценили эффективность вакцин против «дельта»-варианта
Эксперт назвала способные заменить россиянам доллар валюты
Ученые предупредили об ухудшении «жизненно важных функций» Земли
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме сочли проект о санкциях по «Северному потоку-2» вызовом для Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Противодействие «Северному потоку-2» со стороны Конгресса США станет серьезным вызовом для президента Джо Байдена. Такое мнение в своем Telegram высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Для Байдена это серьезный вызов. Американской администрации предстоит реально доказать, что США могут следовать взятым на себя обязательствам перед своими европейскими партнерами», — указал он.

Слуцкий считает, что американские конгрессмены продолжают «жить в своей реальности». Однако на запуск СП-2 все эти «ритуальные пляски» вряд ли уже смогут повлиять, счел он.

30 июля Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента на 2022 год. Одна из статей предполагает запрет для президента Джо Байдена отменять санкции против «Северного потока-2». «Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность», — пояснила автор инициативы представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.

Ранее группа американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум администрации президента США Джо Байдена из-за газопровода «Северный поток-2». 12 парламентариев во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США, если правительство не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Конгресс США решил запретить Байдену отказ от санкций против «Северного потока-2»
Сенаторы-республиканцы выдвинули ультиматум Байдену из-за «Северного потока-2»
Пушков прокомментировал заявление США о новых санкциях словами Путина