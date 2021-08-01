В Госдуме сочли проект о санкциях по «Северному потоку-2» вызовом для Байдена

Противодействие «Северному потоку-2» со стороны Конгресса США станет серьезным вызовом для президента Джо Байдена. Такое мнение в своем Telegram высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Для Байдена это серьезный вызов. Американской администрации предстоит реально доказать, что США могут следовать взятым на себя обязательствам перед своими европейскими партнерами», — указал он.

Слуцкий считает, что американские конгрессмены продолжают «жить в своей реальности». Однако на запуск СП-2 все эти «ритуальные пляски» вряд ли уже смогут повлиять, счел он.

30 июля Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента на 2022 год. Одна из статей предполагает запрет для президента Джо Байдена отменять санкции против «Северного потока-2». «Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность», — пояснила автор инициативы представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.

Ранее группа американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум администрации президента США Джо Байдена из-за газопровода «Северный поток-2». 12 парламентариев во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США, если правительство не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции.