Сенаторы-республиканцы выдвинули ультиматум Байдену из-за «Северного потока-2»

Группа американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум администрации президента США Джо Байдена из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg.

12 парламентариев во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США, если правительство не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции. Соответствующую угрозу они направили главе казначейства Джанет Йеллен.

Атака широким фронтом

По утверждению сенаторов, «Северный поток-2» наносит вред национальным интересам США и их партнеров. Они также отмечают, что в случае завершения строительства газопровод усилит влияние России на Европу и дестабилизирует ситуацию на Украине.

Впрочем, это не первая попытка американского истеблишмента помешать завершению строительства газопровода. В частности, 24 июля журналист Марк Тиссен в статье газеты Washington Post предложил вынести импичмент Байдену, поскольку глава Белого дома якобы оказывает давление на украинского лидера Владимира Зеленского и вынуждает его согласиться на невыгодные для Киева условия.

Все решено

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

21 июля США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2», которые в том числе предполагают, что Берлин будет добиваться санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Собственные санкции сможет применять и Вашингтон.

Еще одним условием стало то, что Берлин должен будет добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В «Газпроме» сообщили, что готовы обсуждать этот вопрос с учетом рыночных соображений, на коммерческий характер таких дискуссий указали и в Кремле.

Договоренность последовала за отказом США от санкций в отношении европейских участников проекта, в частности, зарегистрированного в Швейцарии и полностью принадлежащего «Газпрому» оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В мае Джо Байден объяснял отказ от дальнейших санкций соображениями дальнейшего стратегического сотрудничества с ЕС. Позже Государственный департамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству «Северного потока-2».

Не только США

Борьбу против «Северного потока-2» пообещала продолжить и Украина. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что в этом Киев не остановит даже соглашение США и Германии.

Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Кулеба заявил, что сделка Вашингтона и Берлина — это еще «не конец истории». Кроме того, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу данного соглашения.

Бывший президент Украины Петр Порошенко также рассказал о шансе Киева на остановку строительства газопровода. По его словам, этому может помешать личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой, которая состоится 30 августа.