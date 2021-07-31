Конгресс решил запретить Байдену отменять санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента на 2022 год. Одна из статей предполагает запрет для президента Джо Байдена отменять санкции против «Северного потока-2», об этом сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик, освещающий деятельность законодательного органа.

Автором поправки выступила представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур, об этом в начале июля сообщал Reuters. За проголосовали 217 конгрессменов, против высказались 212. Законопроект будет принят, когда его одобрит Сенат и подпишет президент США.

Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность Марси Каптур Фото: @RepMarcyKaptur

Ранее группа американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум администрации президента США Джо Байдена из-за газопровода «Северный поток-2». 12 парламентариев во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США, если правительство не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции. Соответствующую угрозу они направили главе казначейства Джанет Йеллен.

Увеличение помощи Украине

Документ также предполагает увеличение финансовой помощи Киеву, об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне в Facebook. Общий объем средств, которые должны быть направлены на реализацию программ помощи Украине через Госдеп, Агентство США по международному развитию и связанным с ними программам, возрастет на 28,5 миллиона долларов и составит 481,5 миллиона.

481.5 миллиона долларов планируют предоставить Украине Соединенные Штаты в 2022 году

Из них 10 миллионов выделят по статье «Международное военное финансирование». Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter, значительная часть средств будет направлена на повышение безопасности и обороноспособности государства.

Украина высоко ценит двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах, еще одним доказательством которой является решение Конгресса об увеличении помощи нам — с перспективой ее наращивания, а также дальнейшими санкциями против «Северного потока-2» Андрей Ермак Фото: @AndriyYermak

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21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления против нее, будут введены санкции.

Сделка претерпела значительную критику со стороны Украины и западных стран. Бывший президент страны Петр Порошенко подчеркнул, что ситуация с «Северным потоком-2» приняла угрожающий характер для всей Европы и пообещал всеми силами бороться за остановку проекта.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач раскритиковал «Северный поток-2» за то, что он угрожает единству Европейского союза и подрывает безопасность в Центральной и Восточной Европе. Он отметил, что Варшава делала попытки затормозить проект и чем дольше трубопровод будет достраиваться, тем лучше.

