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Американские сенаторы пошли на шантаж из-за «Северного потока-2»

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Фото: STINE JACOBSEN / Reuters

Группа американских сенаторов пошла на шантаж администрации президента США Джо Байдена из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо парламентариев.

Республиканцы во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США, если правительство Байдена не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции.

Согласно заявлению сенаторов, «Северный поток-2» наносит вред национальным интересам США и их партнеров. Американские парламентарии также отмечают, что в случае завершения строительства газопровод усилит влияние России на Европу и дестабилизирует ситуацию на Украине.

Ранее компания-оператор российского экспортного газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявила, что он достроен на 99 процентов. «Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток-2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99 процентов», — говорится в сообщении компании. В данный момент работы на заключительном участке проекта продолжает российская трубоукладочная баржа «Фортуна».

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