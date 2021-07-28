Польшу призвали смириться со строительством «Северного потока-2»

Польше стоит смириться с тем, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. К этому призвал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире Polskie Radio, передает РИА Новости.

«К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности», — добавил Мюллер. По его словам, довольно трудно будет блокировать строительство трубопровода без согласия между европейскими странами.

Ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач раскритиковал «Северный поток-2» за то, что он угрожает единству Европейского союза и подрывает безопасность в Центральной и Восточной Европе. Он отметил, что Варшава делала попытки затормозить проект и чем дольше трубопровод будет достраиваться, тем лучше.

21 июля ФРГ и США опубликовали свое соглашение по «Северному потоку-2». Согласно результатам переговоров между странами, Вашингтон перестанет препятствовать завершению проекта. Германия взяла на себя обязательство посодействовать продлению на десять лет контракта на транзит российского газа через Украину, который истекает в 2024 году. Обе страны договорились принять меры против России, если она будет использовать газ в качестве инструмента давления на другие государства. В Берлине также обещали поддерживать энергетический сектор Украины и начать с Киевом диалог по производству водорода.