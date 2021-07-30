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В США заявили о «маневре» России для открытия «Северного потока-2»

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Американский обозреватель Диана Фрэнсис в своей статье для National Interest заявила о «маневре», к которому прибегла Россия для открытия газопровода «Северный поток-2».

Как пишет журналистка, после решения президента США Джо Байдена не вводить санкции против немецкой компании, занимающейся эксплуатацией трубопровода, Москва якобы стала «играть мускулами» и «сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены».

Фрэнсис в своем материале заявляет, что этот «маневр» России направлен на то, чтобы оказать давление на будущее новое правительство Германии и вынудить его быстро ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию. Журналистка призвала не допустить завершение строительства российского трубопровода, чтобы лишить Москву возможности принуждения.

Ранее компания-оператор российского экспортного газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявила, что он достроен на 99 процентов.

Завершение строительства стало возможным после заключения сделки между США и Германией, условия которой предполагают использование газопровода в обмен на продолжение транзита российского газа через территорию Украины, а Берлин и Вашингтон будут совместно добиваться энергетической безопасности Киева.

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года, однако этому воспрепятствовали санкции со стороны США, из-за которых работу над проектом вынуждены были завершить некоторые европейские компании, в частности, швейцарский владелец трубоукладчика Allseas.

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