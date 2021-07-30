В России предрекли «выволочку» Байдена от Зеленского из-за «Северного потока-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек «выволочку» президенту США Джо Байдена от украинского лидера Владимира Зеленского, комментируя их предстоящую встречу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как считает российский сенатор, во время непубличной части встречи двух лидеров Зеленский «устроит выволочку» Байдену и заставит его каяться из-за его позиции по российскому газопроводу «Северный поток-2». Пушков выразил сожаление из-за того, что мир этого не увидит.

«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится», — написал Пушков. В противном случае, по его мнению, Байден рискует сохранением отношений с Украиной.

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Вместе с тем сенатор полагает, что этого не произойдет, поскольку «Киеву некуда больше податься», а заявления Зеленского о его гневе направлены на «легковерную украинскую публику».

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в Вашингтоне 30 августа. Лидеры двух стран обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ в республике.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления против нее будут введены санкции.

В ответ на сделку украинские власти жестко раскритиковали президента Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель. Киев заверил, что не получил от Берлина и Вашингтона гарантий своей энергетической безопасности, и пообещал до последнего бороться с реализацией проекта.

