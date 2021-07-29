Украина не исключила демонтажа трубы из России

Россия после 2024 года может не просто остановить транзит газа через Украину, но и демонтировать трубы на своей территории, чтобы возобновление прокачки было физически невозможным. Об этом в интервью радио НВ заявил глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

По его словам, такой сценарий не кажется невероятным. Даже если украинская ГТС будет работать, какие-то транзитные мощности останутся, то «Газпром» сначала может отказаться от прокачки по причинам экономической целесообразности, а затем при изменении ситуации сослаться на отсутствие инфраструктуры. Макогон объяснил, что «Газпром» уже закрыл несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации.

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В том же интервью глава украинской компании подчеркнул, что история с запуском «Северного потока-2» пока не закончена. Он напомнил, что под соглашением между Германией и США, которое вроде бы снимает все препятствия, не поставлено ни одной подписи, по сути, речь идет о некоторой декларации.

По словам Макогона, газопровод еще необходимо сертифицировать, что далеко не такой простой процесс, на него уже наложены ограничения, а Польша и Еврокомиссия поддерживают позицию Киева.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину сохранится после 2024 года, если он будет оправдан экономически и ГТС будет исправна.

Год назад Макогон уже говорил о том, что «Газпром» начал демонтаж труб у границы с республикой. Тогда в России объяснили, что работы идут на некоторых дублирующих участках маршрута.