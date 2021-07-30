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В Дании призвали превратить «Северный поток-2» в пиррову победу России

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Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток-2» в пиррову победу России. Об этом он написал в статье для Berlingske.

По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, следует как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу. «У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», — отметил он.

Эллеманн-Йенсен предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ. Он добавил, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на Москву на рынке голубого топлива.

Ранее компания-оператор российского экспортного газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявила, что он достроен на 99 процентов.

Завершение строительства стало возможным после заключения сделки между США и Германией, условия которой предполагают использование газопровода в обмен на продолжение транзита российского газа через территорию Украины, а Берлин и Вашингтон будут совместно добиваться энергетической безопасности Киева.

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года, однако этому воспрепятствовали санкции со стороны США, из-за которых работу над проектом вынуждены были завершить некоторые европейские компании, в частности, швейцарский владелец трубоукладчика Allseas.

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