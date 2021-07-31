Украина признала необходимость переговоров по транзиту газа с Россией

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко признал необходимость переговоров по транзиту газа с российским «Газпромом». Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Витренко, речь идет о переговорах с Россией касательно продолжения транзита через Украину после 2024 года, однако на данный момент никаких контактов по этому вопросу нет. «А переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом"», — заявил он.

При этом Киев настаивает на том, чтобы «параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с "Газпромом", шли переговоры с европейскими компаниями». «Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром" бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас», — заключил глава «Нафтогаза».

В этом же интервью Юрий Витренко заявил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы «Северный поток-2» не смог заработать. По его словам, Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет достроен, однако она может сделать так, чтобы он не был сертифицирован.