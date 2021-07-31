Украина раскрыла методы борьбы против «Северного потока-2»

Украина продолжает работать над тем, чтобы «Северный поток-2» не смог заработать. Методы, с помощью которых Киев надеется предотвратить запуск газопровода, раскрыл глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Проиграна битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока-2" продолжается», — заявил Витренко. По его словам, Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет достроен, однако она может сделать так, чтобы он не был сертифицирован.

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«Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать добычу и транспортировку газа», — рассказал глава «Нафтогаза».

Он заявил, что Министерство иностранных дел республики направило ноты Европейской комиссии с призывом учитывать «так называемый принцип солидарности». «Если (а это фантасмагорический сценарий) оператор "Северного потока-2" будет отделен от "Газпрома", <...> то немецкий регулятор и Еврокомиссия должны обеспечить доступ третьих сторон ко всем газопроводам, идущим из России в Европу, в частности, из Украины"», — пояснил Витренко.

Ранее глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон объяснил, что надежды на остановку газопровода «Северный поток-2» по-прежнему остаются, и связаны они в первую очередь с формой соглашения США и Германии.