В Германии пригрозили России перекрыть «Северный поток-2»

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет пригрозил России перекрыть газопровод «Северный поток-2», если он будет использоваться против Украины, а также в случае любых других агрессивных действий против этой страны. Об этом он рассказал в интервью газете Rzeczpospolita, передает издание Die Welt.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — заявил Лашет. По его словам, угроза санкций станет гарантией того, что Россия не сможет «использовать трубопровод в качестве геополитического оружия».

Лашет подчеркнул, что приоритетом внешней политики Германии должна быть «приверженность суверенитету и безопасности Украины». «Важно дать понять России, что мы не примем нарушений международного права, атаки западных демократий гибридными средствами или нарушений основных прав человека и гражданина в собственной стране», — заключил политик.

21 июля ФРГ и США объявили о заключении сделки по «Северному потоку-2». Согласно ее условиям, Белый дом перестанет противодействовать завершению проекта, а Берлин обещает помочь Киеву в переходе на зеленую энергетику. Обе стороны обязались пресечь действия России, если она начнет использовать энергоресурсы для политического давления. Также Германия согласилась добиться продления контракта на транзит газа через Украину после его завершения в 2024 году.