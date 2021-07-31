В Европарламенте заявили о «далекоидущих уступках» сделки по «Северному потоку-2»

Депутат Европарламента от Бельгии Филип де Ман заявил, что сделка США и Германии по «Северному потоку-2» является «далекоидущими уступками» в пользу Вашингтона. Его слова цитирует «Газета.Ru».
Парламентарий подчеркнул, что соглашение относительно трубопровода имеет жизненно важное значение не только для промышленности ФРГ, но и для Европы в целом. Он добавил, что Соединенные Штаты должны были отказаться от санкций против проекта. По его словам, ограничения вводятся в соответствии с экстерриториальными законами, которые применяются вопреки международному праву, в то время как Европейская комиссия не приняла против этого никаких мер.
«Чтобы обеспечить отмену этих незаконных санкций, федеральное правительство Германии было вынуждено пойти на далекоидущие уступки США, такие как: финансирование транзита газа через Украину, обеспечение ее постоянного статуса страны-транзитера (что будет стоить миллиарды) и введение санкций против России в случае, если она решит использовать свои трубопроводы для оказания давления», — сказал де Ман.
Он обратился к Еврокомиссии с призывом оценить вмешательство администрации президента США Джо Байдена в европейское энергоснабжение и выразить мнение о том, является ли оно формой агрессии.
21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае отказа Москвы подписать с Киевом соответствующий договор и использования объекта для политического давления против нее, будут введены санкции.