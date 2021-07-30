Европе предложили отключить Россию от SWIFT во избежание возможной войны

Европейские страны могут сдержать Россию от агрессии, если пригрозят ей отключением от платежной системы SWIFT. Пойти на такой шаг предложил профессор Королевского колледжа Лондона бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле. Своими мыслями он поделился с газетой Politico.

Профессор заявил, что Европе следует уже сейчас предотвращать возможные атаки России. По его словам, после победы президента России Владимира Путина в борьбе за трубопровод «Северный поток-2», их вероятность только выросла.

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«Европейские державы должны ясно продемонстрировать Путину, что они готовы отрезать Россию от SWIFT», — заявил Терхалле. Также он предложил европейским государствам расширить свои ядерные арсеналы.

Эксперт также связал возможное противостояние с продолжающейся конкуренцией США и Китая. Он подчеркнул, что в случае войны между Вашингтоном и Пекином европейские государства лишатся защиты от возможной агрессии со стороны Москвы, так как Соединенные штаты будут «не в состоянии вести две войны одновременно».

Ранее эксперт шведского издания Dagens Industri Густав Рейнфельдт заявил, что Россия станет одним из инициаторов будущей войны в Европе. Россия, по мнению Рейнфельдта, живет при авторитарном правительстве, которое стремится «вернуть былое величие», развязав войны в Молдавии, Грузии и на Украине. Он также обвинил Россию в строительстве трубопровода «Северный поток-2», который, следуя логике эксперта, позволит лишить Киев «геополитического преимущества». Автор увидел военные амбиции президента России Владимира Путина в его статье об историческом единстве России и Украины.