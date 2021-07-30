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Эксперт заявил о желании США ввязаться в новый конфликт после Афганистана

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Фото: U.S. Marine Corps / 1st Lt. Kathleen Kochert / Reuters

Не стоит думать, что у США нет желания ввязаться в новый конфликт после вывода войск из Афганистана. С таким мнением выступил генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко, его цитирует издание Stars and Stripes.

«Не верьте тому, что говорят генералы, послы или представители администрации. Они точно так же обещали больше не ввязываться в войны после Вьетнама, — а потом ввели войска в Ирак. А потом — в Афганистан. Так что мы снова ввяжемся в очередную войну», — считает эксперт.

Также Сопко прокомментировал провал американской миссии в Афганистане. По мнению инспектора, его можно объяснить высокомерием и лживостью: власти США полагали, что смогут превратить эту страну в новую Норвегию. Кроме того, все американские лица, ответственные за кампанию, постоянно преувеличивали происходящее на фронте. По словам Сопко, именно за эти ошибки и расплачиваются американцы.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.

По некоторым данным, боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) уже контролируют 90 процентов границ страны. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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