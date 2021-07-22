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Меркель дала совет своему преемнику об отношениях с Россией

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Фото: Globallookpress.com

Будущему канцлеру Германии следует строить отношения с Москвой с учетом ценностей и интересов Берлина. Такой совет дала своему преемнику действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова передает ТАСС.

«Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией», — отметила политик. Она подчеркнула, что в позициях двух стран существуют серьезные разногласия, в том числе по вопросу Украины. Однако Меркель призвала продолжать попытки найти решение насущных проблем и сохранять конструктивное взаимодействие с российской стороной.

Ранее канцлер Германии понадеялась, что Москва будет придерживаться своих обещаний в отношении газопровода «Северный поток-2» и не станет использовать проект в качестве инструмента давления на другие страны. Меркель добавила, что именно Россия может сделать все для того, чтобы Евросоюзу не пришлось вводить санкции против газопровода.

Ближайшие парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась от выдвижения своей кандидатуры на будущих выборах. Она заявила о намерении оставить политическую карьеру.

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