Меркель потребовала прекратить продажу шпионского ПО в «плохие руки»

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала прекратить продажу шпионского ПО странам, которые не могут контролировать атаки на граждан. Об этом она заявила на ежегодной большой летней пресс-конференции, трансляция которой ведется на YouTube.

Речь идет о скандальном программном обеспечении Pegasus, произведенном израильской компанией NSO Group. Программа использовалась спецслужбами не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.

«Важно, чтобы созданное для определенных ситуаций программное обеспечение не попало в плохие руки», — отметила канцлер. Она подчеркнула, что ПО должно быть недоступно тем странам, которые не могут обеспечить судебный надзор за шпионскими атаками на обычных граждан.

Ранее стало известно, что жертвами слежки могли оказаться несколько высокопоставленных политиков, включая президентов, премьер-министров и даже одного короля. Среди них — президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Пакистана Имран Кхан, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, премьер-министр Марокко Саадеддин Османи и марокканский король Мохаммед VI.