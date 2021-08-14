На Украине рассказали о планах Меркель поставить Зеленского перед выбором

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего визита на Украину планирует поставить украинского лидера Владимира Зеленского перед сложным выбором. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По мнению экс-главы украинского МИД, Меркель заставит Зеленского принять какие-то решения относительно строительства газопровода «Северный поток-2» и ситуации в Донбассе.

«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: "Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?" Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с [президентом США] Джо Байденом», — предположил Климкин.

Он добавил, что в ином случае Зеленскому не о чем будет разговаривать с Байденом в ходе визита украинского лидера в США, который должен состояться в конце августа.

Как сообщалось ранее, Меркель посетит Киев с визитом 22 августа. До этого, 20 августа, канцлер также планирует посетить Москву. Отмечалось, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Меркель обсудит развитие отношений Москвы и Берлина, а также ряд международных и региональных вопросов.