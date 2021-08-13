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В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Меркель

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Павел Головкин / Reuters
В Кремле рассказали о темах переговоров президента России Путина и канцлера ФРГ Меркель

Президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель намерен обсудить развитие отношений Москвы и Берлина, а также ряд международных и региональных вопросов. Об этом рассказали в Кремле, сообщает ТАСС в пятницу, 13 августа.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», — отметили в пресс-службе российского лидера.

Ранее 13 августа сообщалось, что Ангела Меркель приедет в Москву 20 августа и проведет встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Он также подтвердил, что после московского визита Меркель отправится в Киев на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

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