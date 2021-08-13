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Меркель приедет к Путину

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Christian Mang / Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в скором времени приедет в Москву и встретится с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается приехать в Москву 20 августа. В рамках своего визита она проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта.

«В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы. (...) Вполне очевидно, что она встретится с президентом», — приводит агентство слова германского политика.

Он также подтвердил, что после московского визита Меркель отправится в Киев на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее лидирующий кандидат в канцлеры Германии от социал-демократической партии Олаф Шольц призвал к новой политике в отношении России. Он заявил, что взаимоотношения с российским государством должны строиться на принципе верховенства права и отстаивать европейскую интеграцию как цель.

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