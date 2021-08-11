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Кандидат в преемники Меркель призвал по-новому относиться к России

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Фото: Annegret Hilse / Reuters
Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц призвал к новой политике в отношении России

Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократической партии Олаф Шольц призвал к новой политике в отношении России. Он заявил, что взаимоотношения с российским государством должны строиться на принципе верховенства права и отстаивать европейскую интеграцию как цель. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Россия и другие страны должны признать, что европейская интеграция продолжится (...) Если мы хотим обеспечить совместную безопасность в Европе, то потребуется сотрудничество Европейского союза и России», — приводит издание слова политика.

Шольц, выдвигающийся от крупной левоцентристской партии СДПГ, недавно стал лидером среди кандидатов в преемники канцлера Ангелы Меркель: готовность проголосовать за него выразили 27 процентов опрошенных немцев.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев оптимистично высказался об отношениях Москвы и Берлина после ухода Меркель. По его словам, страны имеют «солидный фундамент», сформировавшийся за долгие годы взаимодействия.

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