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Глава МИД Германии прокомментировал заявления о британском шпионе России

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Фото: Alejandro MartÃ­Nez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал заявления о британском шпионе России и заявил, что будет всячески поддерживать расследование. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат заявил, что пока не контактировал с коллегами из Великобритании по поводу поимки предполагаемого преступника. Тем не менее он готов помогать им в расследовании.

«Данные о разведывательной деятельности в интересах российской спецслужбы мы воспринимаем с чрезвычайной серьезностью, потому что шпионаж против близкого союзника на немецкой территории абсолютно неприемлем», — добавил Маас.

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали 57-летнего британца по имени Дэвид С. в Потсдаме. Скотленд-Ярд подтвердил эту информацию.

В доме задержанного и на его рабочем месте — в британском посольстве в Берлине — провели обыск. По мнению германских властей, Дэвид сотрудничал с российскими спецслужбами. Скотленд-Ярд отметил, что ведущая роль в расследовании этого дела остается за властями Германии. При этом британские правоохранители оказывают им необходимое содействие.

Посольство России в Германии не располагает сведениями о задержании британского подданного, подозреваемого в работе на российскую разведку.

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Предыстория: Британца задержали по подозрению в шпионаже на Россию
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